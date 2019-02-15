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Kar ve yağmur uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Bursa, Muğla, Mersin, Adana hava durumu

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Meteorolojinin hava durumu açıklamasında bazı illere yağmur ve kar uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Muğla, Mersin, Adana çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Tokat, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere yağmur uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu duyurusuna göre, ülke genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

  • Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Sinop, Muğla, Mersin, Adana, Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Tokat, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

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