İETT otobüsleri dehşet saçarken İBB'den skandal karar: 'Rant' diye bağıranlardan tepki çeken hukuksuzluk

Eminönü Haliç Metro İETT durağında park halinde duran ve boş olduğu öğrenilen İETT otobüsü sabah saatlerinden bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri karada, Sahil Güvenlik ekipleri ise, denizde güvenlik önlem aldı. Dalgıçların halat bağladığı İETT otobüsü vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Altı saatlik çalışma sırasında iki kez halatın koptuğu öğrenildi. El frenini çekmediği iddia edilen şoför gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.