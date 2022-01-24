"İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar"

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, özellikle dünden bu yana etkisini arttırarak devam ediyor. Kar yağışı şehri beyaz örtüyle kaplarken, yaşanılan arızalarla ve vatandaşların araçları ittirdiği görüntülerle gündemden düşmeyen İETT otobüsleri, yine sahnede.

İETT OTOBÜSLERİ KAR LASTİKSİZ

Kar yağışının başladığı andan itibaren ajanslara ve sosyal medyaya çok sayıda yolda kalan İETT otobüsü görüntüsü düştü. Bu sefer yolda kalmalarının sebebi, otobüslerde kar lastiklerinin kullanılmıyor olması.

Hatta, E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde İETT’ye ait 500T hat numaralı otobüs de, kar lastiği takılı olmadığı için yolda kaldı. Yolcular ve yoldan geçen sürücülerin seferber olmasıyla kayan otobüs kurtarıldı.

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SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Otobüslerin yolda kalması nedeniyle seferler yapılamadı. Birçok sefer iptal edildi. Evlerine ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar mağdur oldu.

ESKİ TARİHLİ LASTİKLER KULLANILIYOR

Yeni Şafak'ın ulaştığı sürücülere göre, İETT otobüslerinde karlı yollarda kullanıma uygun kış lastiği kullanılmıyor. Takılı olan kış lastikleri ise çok eski tarihli. Eski kış lastikleri, özelliklerini yitirmiş durumda.

İETT otobüslerinin yolda kalması, İstanbul trafiğini de etkiliyor. Yolu kapatan otobüsler, arkasında kilometrelerce uzunluğa ulaşan kuyruklar oluşturuyor.

GÜNDEM Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı