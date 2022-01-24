Gündem "İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar"
İSTANBUL

"İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar"

Arızalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışında da sınavı geçemedi. Kar lastiği takılı olmayan İETT otobüsleri, birer birer yollarda kalmaya başladı. Karda kalan otobüsler nedeniyle kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu. Yeni Şafak'ın ulaştığı sürücülere göre, İETT otobüslerinin çoğunda yazlık lastikler kullanılıyor. Kullanımda olan kışlık lastikler ise eski tarihli ve özelliklerini yitirmiş durumda.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İETT otobüslerinde kış lastiği yok bu yüzden yolda kalıyorlar
Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı.

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, özellikle dünden bu yana etkisini arttırarak devam ediyor. Kar yağışı şehri beyaz örtüyle kaplarken, yaşanılan arızalarla ve vatandaşların araçları ittirdiği görüntülerle gündemden düşmeyen İETT otobüsleri, yine sahnede.

İETT OTOBÜSLERİ KAR LASTİKSİZ

Kar yağışının başladığı andan itibaren ajanslara ve sosyal medyaya çok sayıda yolda kalan İETT otobüsü görüntüsü düştü. Bu sefer yolda kalmalarının sebebi, otobüslerde kar lastiklerinin kullanılmıyor olması.

Hatta, E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde İETT’ye ait 500T hat numaralı otobüs de, kar lastiği takılı olmadığı için yolda kaldı. Yolcular ve yoldan geçen sürücülerin seferber olmasıyla kayan otobüs kurtarıldı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Otobüslerin yolda kalması nedeniyle seferler yapılamadı. Birçok sefer iptal edildi. Evlerine ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar mağdur oldu.

ESKİ TARİHLİ LASTİKLER KULLANILIYOR

Yeni Şafak'ın ulaştığı sürücülere göre, İETT otobüslerinde karlı yollarda kullanıma uygun kış lastiği kullanılmıyor. Takılı olan kış lastikleri ise çok eski tarihli. Eski kış lastikleri, özelliklerini yitirmiş durumda.

İETT otobüslerinin yolda kalması, İstanbul trafiğini de etkiliyor. Yolu kapatan otobüsler, arkasında kilometrelerce uzunluğa ulaşan kuyruklar oluşturuyor.

Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı
GÜNDEM
Kar lastiği olmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı

İstanbul'da yolda kalan İETT otobüsünden yoğun dumanlar yükseldi
GÜNDEM
İstanbul'da yolda kalan İETT otobüsünden yoğun dumanlar yükseldi
Gözden kaçacak gibi değil

Gözden kaçacak gibi değil

​Mars'ta tarihi keşif: Kızıl Gezegen'de tespit edildi.
Hayallerime tırmanıyorum

'Hayallerime tırmanıyorum'

KOSGEB desteğiyle açtığı atölyede ihracata hazırlanıyor.
Kripto para düzenlemesi yolda

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyararak duyurdu

​​İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

​Uzman isim tarih verip uyardı: Bu haberi okumadan araba almayın.

​Van Gölü suyundan üretti başardı.

​Yaralar sarılıyor, deprem mağdurları yeni yuvalarına kavuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.