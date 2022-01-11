İETT otobüsü kazaları ve İstanbulkart sorunu İBB Meclisi'nde görüşüldü: AK Parti yaptı CHP'li İBB kullanmadı CHP'li İBB'ye bağlı İETT'de otobüs kazalarının ve arızalanma olaylarının sayısı her geçen gün artıyor. Peki, İETT kazalarının nedeni ne? Konuya dair flaş açıklama İBB Meclisinde soru önergesi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Hamdi Demirhan'dan geldi. Öte yandan bayilerde bulunamayan İstanbulkart sorunu da toplantıda elen ele alındı. İstanbulkart'ta yaşanan sıkıntı ile ilgili de AK Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Muharrem Balık, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar....

Abone Ol