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İETT otobüsü vakaya giden ambulansa çarptı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde vakaya giden ambulansa İETT otobüsü çarptı. Ambulansın kırmızı ışıkta geçtiği ve İETT otobüsünün ambulansı fark etmeyerek çarptığı iddia edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

00:56 - 22/12/2023 Cuma
DHA
Bahçelievler'de ambulans ve İETT otobüsü kaza yaptı.
Bahçelievler'de ambulans ve İETT otobüsü kaza yaptı.

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü ile vakaya giden ambulans kaza yaptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. 

Olay, 21.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. H.A.'nın kullandığı 34 NL 7039 plakalı İETT otobüsü, Şirinevler istikametinde seyir halindeyken, kalp krizi vakasına gittiği öğrenilen H.L.'nin kullandığı 34 GVG 773 plakalı ambulansa çarptı. Ambulansın kırmızı ışıkta geçtiği ve İETT otobüsünün ambulansı fark etmeyerek çarptığı iddia edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırdı. Saldırganı yolcular sakinleştirmeye çalışırken taraflar ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü. Olay, bugün sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'nde meydan geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen sürücü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı. Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi. İBB'den alınan bilgiye göre, baltayla başka bir İETT şoförüne saldıran sürücünün şoförlük belgesi iptal edildi. Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.


#İETT
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#İstanbul
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