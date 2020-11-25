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Gündem İstanbulda yine aynı manzara İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk
İSTANBUL

İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk: Fatura yolcuya kesildi

İstanbul'da yine aynı manzara: İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk

İstanbul'da İETT otobüslerinde yaşanan yoğunluktan dolayı koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yaşanan yoğunluğu görüntüleyen bir yolcuya diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hattında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.
79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hattında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

İstanbul'da İETT otobüsüne binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hattında da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma
GÜNDEM
İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntülemek istedi.

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
KORONAVİRÜS
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hattında sabah saatlerindeki yoğunluk

Beyaz Masa'ya iletmek üzere görüntüyü çeken vatandaşa otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. O anları ise cep telefonu ile kaydetti.

Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
FOTOĞRAF 16
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Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti.
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BD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.
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ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan takip ediyor.
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Diğer ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle:
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Brezilya'da 6 milyon 121 bin 449
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Fransa'da 2 milyon 153 bin 815 ile
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Rusya'da 2 milyon 138 bin 828
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İspanya'da bir milyon 614 bin 126
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İngiltere'de bir milyon 538 bin 794
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İtalya'da bir milyon 455 bin 22
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Arjantin'de bir milyon 381 bin 795
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Kolombiya'da bir milyon 262 bin 494
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Meksika'da bir milyon 60 bin 152 ile
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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi,
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41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.
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