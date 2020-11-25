İstanbul'da yine aynı manzara: İETT otobüsünde sırt sırta yolculuk

İstanbul'da İETT otobüsüne binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hattında da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

GÜNDEM İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntülemek istedi.

KORONAVİRÜS İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor

79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hattında sabah saatlerindeki yoğunluk

Beyaz Masa'ya iletmek üzere görüntüyü çeken vatandaşa otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. O anları ise cep telefonu ile kaydetti.