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İSTANBUL

İETT otobüsünde şoke eden manzara: Reklam panosu yolcuların üzerine düştü

Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü. Yolcular ayakta düşen parçalar koltukta seyahat etti.

Haber Merkezi İHA
İETT otobüsünde şoke eden manzara: Reklam panosu yolcuların üzerine düştü
İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü.

Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.

İddiaya göre, 36 AY Arnavutköy - Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano yolcuların üzerine düştü.

Reklam panosunun şans eseri boşluğa düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı.

Düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu. Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.

İETT otobüsünde bu kez reklam panosu düştü
OYNAT 00:33
İETT otobüsünde bu kez reklam panosu düştü
İstanbul'da Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün reklam panosu yolcuların üzerine düştü. Reklam panosunun şans eseri boşluğa düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı. Düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu.

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