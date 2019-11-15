İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

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Çok ortaklı holdingler için beklenen düzenleme: Bütün ortaklara statü

Çok ortaklı bazı holdinglerde istihdam edilen 10 bin çalışanın iş güvenliğini pekiştirecek ve yaklaşık 100 bin ortağını da resmi statüye kavuşturacak düzenleme bu hafta TBMM’de ele alınacak. Dijital Vergi Kanunu tasarısı ile Bera, İttifak ve Umpaş adlı holdinglerin ortaklarına güvence getirilirken bunlar da diğer büyük holdingler gibi SPK tarafından denetlenecek.