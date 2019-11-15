Gündem İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı 1i ağır 3 yaralı
İSTANBUL

İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

O-3 karayolu Bayrampaşa istikametinde İETT otobüsünün seyir halinde olan otomobile arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otomobil içinde sıkışan yaralı vatandaş ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
O-3 karayolunda İETT otobüsü otomobile çarptı
O-3 karayolunda İETT otobüsü otomobile çarptı

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Emre Sancaktutar yönetimindeki 34 NL 5321 plakalı İETT'ye ait ve içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, O-3 kara yolu Vatan Caddesi Kavşağı mevkisinde Mesut Güneş'in kullandığı 59 UN 949 plakalı otomobille çarpıştı.

İHA
O-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı

Kazada Güneş ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • İtfaiye tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İHA
O-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı

İHA
O-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı

İHA
O-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı
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