Gündem İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu
İSTANBUL

İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu

İstanbul'da İETT şoförü bir yandan otobüsü kullanırken diğer yandan da cep telefonuyla görüntülü konuştu. Karşılaştığı manzaraya tepki gösteren vatandaşlar "Kaza yapacaksın, önüne bak" dedi. O anlar yolcuların kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
​İETT şoförü direksiyon başındayken telefonda görüntülü konuştu
Yolcuların canını hiçe saydı.

Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünü, otobüsteki yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İETT 303 B hattında, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan otobüs şoförü, dün saat 14.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülü konuştu.

Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

İETT şoförünün, Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde bir TIR'ın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına gösterdiği dikkat çekti.

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Bazı yolcular şoföre, 'Sen de kaza yapacaksın, önüne bak' diyerek tepki gösterdi. Şoförün yaklaşık 2 dakika görüntülü konuşması, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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