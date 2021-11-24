İftiraların hedefi haline gelen TÜGVA'ya sızdığı ortaya çıkan bir kişi gözaltında: FETÖ ile bağlantı şüphesi

Türkiye Gençlik Vakfı önce İstanbul Adalar Gençlik Merkezi'nin hukuksuz şekilde CHP ve İBB tarafından işgaliyle daha sonra da montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündemde.

Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı.

Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İyi Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kampanyası başlattı, kısa bir süre sonra bu linç kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini hedef almaya başladı.

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YENİ GELİŞME

Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı ve bir kişinin Pazar günü gözaltına alındığı ortaya çıktı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda gözaltına alınan kişi bir dönem Türkiye Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs çıktı. Edinilen bilgilere göre Ramazan Aydoğdu adlı şahısın Türkiye Gençlik Vakfı'na örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı vakıf çalışmalarına aktif şekilde katıldığı güvenilir görünmek için büyük çaba sarf ettiği ve sonuçta vakıfta yönetici pozisyonuna kadar yükseldiği öğrenildi.

BYLOCKÇU FETÖ'CÜLERLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE!

Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi. Ramazan Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.

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SAHTE BELGELERLE YETİNMEMİŞ!

Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı'na kumpas kurmak için vakıf yöneticilerinin bilgileri dahilinde olmayan sahte belgeler üretmekle kalmadığı vakıftan ayrıldıktan sonra 2020 ve 2021 yıllarında 2017 yılı ve öncesi döneme ait çalarak elde ettiği üye bilgilerini kullanarak sahte belgeler oluşturduğu da yapılan araştırmalarda ortaya çıkan önemli iddialardan biri. Sahte Belge Kumpası'nın başlama zamanlamasının Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Gençlik Merkezi'nin CHP tarafından Adalar'da basılması ve gençlerin linç girişiminden sonra CHP'nin zor duruma düşmesiyle ilişkili olduğu da araştırmalarda elde edilmiş bilgilerden.

İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırmadan elde edilen Ramazan Aydoğdu ile ilgili diğer iddialar şunlar:

- Kumpas ile ilgili olarak 20 güne yakın süredir teknik takip ve incelemeler yapılıyormuş.

- Türkiye Gençlik Vakfı'yla alakalı sahte belgeler ve çalınmış üye bilgilerinden oluşan 2 TB'lik bir harddisk ve 30'dan fazla şifreli usb disk oluşturmuş. - Bu verilerden seçtiği 15 GB'lik kısmı PKK ile ilişkili Metin Cihan ve MİT mensuplarını ifşa eden Murat Ağırel adlı kişilere 4 farklı sahte mail adresleriyle peyder pey yollamış.

- Sezgin Tanrıkulu gibi CHP'li üst düzey bazı yöneticilerle iletişim kurup yönlendirilmiş.

- Kendisini sağlama almak için kendi twitter hesabından Metin Cihan'a Türkiye Gençlik Vakfı'na haksızlık yapıldığına dair mesajlar atarken sahte mail adreslerinden ve twitter adreslerinden kumpas belgelerini sızdırmaya devam etmiş.

- Kumpasın bireysel bir suçtan öte örgütlü bir yapı çerçevesinde FETÖ ve PKK iltisaklı kişiler tarafından yapıldığı düşünülmekteymiş.

- Ramazan Aydoğdu'nun önce Milli Görüş Vakfı içine sızdırıldığı daha sonra da Türkiye Gençlik Vakfı içine sızdırıldığına dair bilgilere ulaşılmış.

- Ramazan Aydoğdu'nun sadece Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili değil Milli Görüş Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi birçok dernek vakıfla alakalı dosyalar oluşturduğu da ortaya çıkmış.

- Sahte Belge Kumpası'nda istihbari bir çok yöntem kullanan, harddiskleri dahi şifreleyen Ramazan Aydoğdu kendisini sahte mailleşme trafiği ile ele vermiş. Hali hazırda bir devlet kurumunda müdür olarak çalışan ve gözaltında bulunan Ramazan Aydoğdu hakkında emniyet ve savcılık soruşturması devam ediyor.