Iğdır'da 13 şehit verilen saldırıya ilişkin karar: DEM Partili eski başkan Selçuk'a 13 kez ağırlaştırılmış müebbet

Iğdır’da 2015’te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk hakkında karar açıklandı. Geçen yıl bir ihbar üzerine yeniden başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Selçuk, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyordu. Mahkeme, Selçuk’u 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın, saldırının sorumlularının ortaya çıkarılması açısından kritik bir dönemeç olduğu vurgulandı.
Iğdır’da 2015 yılında gerçekleştirilen ve 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili patlamanın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk’un yargılandığı davada karar çıktı. Olayla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan eski DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk’a Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.