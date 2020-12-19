'İğne canımı' yaktı dedi, sağlık çalışanını silahla tehdit edip, feci şekilde darp etti

Olay, Altındağ ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Gazi Y.'ye, tedavi amaçlı iğne uygulandı. Gazi Y., iğneyi yapan hemşireye canı yandığı gerekçesiyle tepki göstererek, "Nasıl iğne yapıyorsunuz, hayvana vurur gibi iğne yapıyorsunuz" dedi. Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Y.F.Ü., araya girerek ilacın özelliğinden dolayı yakıcı etkisinin olduğunu söyledi.

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Gazi Y., "Sen ne karışıyorsun?" diyerek Y.F.Ü.'ye de tepki gösterdi. Tartışma ve kısa süreli arbedenin ardından Gazi Y. hastaneden ayrıldı.

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15 dakika sonra akrabasıyla geri döndü

Gazi Y., yaklaşık 15 dakika sonra hastaneye akrabası Can Y. ile tekrar geldi. Gazi Y. ve Can Y., içeriye girip Y.F.Ü.'yü silah zoruyla dışarıya çıkardı. İki kişi, hastanenin önünde sağlık görevlisini tekme- tokat dövdü. Y.F.Ü., aldığı darbelerle yere düştü.

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OYNAT 00:35 Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırı İstanbul Esenyurt'ta bir hasta yakınının sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı. BiP'te paylaş

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Bu sırada diğer sağlık görevlileri dışarıya çıkarak iki saldırgana tepki gösterdi. Gazi Y. ve Can Y., sağlık çalışanlarına da silah doğrultup tehdit ederek, uzaklaştı. Sağlık çalışanlarına şiddet, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alındılar



Aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanan Y.F.Ü., doktor raporu alarak, şikayette bulundu. Diğer sağlık çalışanlarının da şikayetçi olduğu Gazi Y. ve Can Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.