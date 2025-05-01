İğne oyası Gönenli kadınlara gelir kapısı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde coğrafi işaret tescilli iğne oyası yapan kadınlar, el emeği ürünlerini ilçede 65 yıldır kurulan oya pazarında ya da oluşturdukları kooperatif aracılığıyla satarak kazanca dönüştürüyor. Kadınların küçük yaşlardan itibaren annelerinden öğrendiği, el emeği göz nuru ve kültürel mirasın en canlı örneklerinden olan iğne oyası, Gönen Belediyesi tarafından yapılan başvuruyla 2014 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Çoğunlukla eşarp veya yazma, namaz örtüsü, havlu ve seccade, mendil, yatak örtüsü kenarlarında tercih edilen iğne oyası, moda tasarımcıları ve gençler tarafından takı, aksesuar, kolye, küpe gibi farklı şekillerde de yapılıyor.