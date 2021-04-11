​İHA buldu komando vurdu: 16 terörist böyle öldürüldü​

ABDULLAH SARİCA

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) içindeki Jandarma Görüntü İzleme Merkezi basına açıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Mardin Bagok ve Şırnak Bestler Dereler bölgelerinde yürütülen operasyonların detaylarını anlattı. Bölgede geçtiğimiz hafta 16 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İNLERİNDEN ÇIKINCA TEPELEDİK

Örgüt mensuplarının kış boyunca saklandığını belirten Ersoy, “Biz de elbet bir gün çıkacaklar diye tepelerinde bekledik. Çok stratejik ve hayati 2 kritik bölgede hareketlilik tespit ettik. PKK’nın ‘komuta kademesi’ dedikleri teröristlerin barındıkları bölgeydi. İnlerinden çıkar çıkmaz tepelerine bindik ve 16 teröristi etkisiz hale getirdik. Bunların 2’si kırmızı, 3’ü turuncu listede aranıyordu” dedi.

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GÖRÜNTÜ TABLETE BİLE AKTARILIYOR

Tuğg. Tanrıverdi ise havadaki bütün insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarının aldığı anlık görüntülerin merkeze, oradan da ihtiyaç duyulan birliklere aktarıldığını anlattı. Tanrıverdi, “Bu görüntüleri arazideki operasyon birliğimizin elindeki tabletlere dahi aktarabiliyoruz. Bazen bir tane İHA yetmiyor, ikinciyi kaldırıyoruz. Aşağıdaki görüntünün terörist olduğunun teşhisi çok önemli. Bugüne kadar hiç yanlış yapmadık, hiçbir sivile zarar vermedik” dedi.

KOMANDOLAR BÖYLE VURDU

Şırnak Bestler Dereler bölgesindeki operasyonu anlatan Tanrıverdi, “Operasyon, 5 ve 6 Nisan’da araziye sızmalarla ve yaklaşmalarla başladı. 7 Nisan’da arazi taraması yapılırken temas oldu. Buradaki operasyonda İHA ile görüntü alındı. Komando birlikleri ve PÖH temas beklenen bölgelere yaklaştı. 7 Nisan’da 4 terörist etkisiz hale getirildi. Birliklerimiz gece bölgede kaldı. İkinci gün operasyona devam ettiler ve 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Mardin’deki Eren-5 Operasyonu’nda da 6 terörist etkisiz hale getirildi.”

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