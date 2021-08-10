İHA’lar buldu ATAK’lar vurdu: 13 terörist etkisiz TSK, Pençe Kaplan bölgesinde PKK’ya ağır bir darbe vurdu. Mehmetçik’e saldırı hazırlığında olan 13 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin İHA’lar tarafından tespit edildiği, ATAK helikopterleriyle vurulduğu öğrenildi. Öldürülen teröristlerin arasında PKK’nın sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021, 02:43 Yeni Şafak