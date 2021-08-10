Gündem İHAlar buldu ATAKlar vurdu 13 terörist etkisiz
ANKARA

İHA’lar buldu ATAK’lar vurdu: 13 terörist etkisiz

TSK, Pençe Kaplan bölgesinde PKK’ya ağır bir darbe vurdu. Mehmetçik’e saldırı hazırlığında olan 13 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin İHA’lar tarafından tespit edildiği, ATAK helikopterleriyle vurulduğu öğrenildi. Öldürülen teröristlerin arasında PKK’nın sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İHA’lar buldu ATAK’lar vurdu: 13 terörist etkisiz
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonunda 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe indirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor” denildi. Pençe Kaplan bölgesinde yürütülen operasyonun ayrıntıları dikkat çekti.

ASKERLERE SALDIRACAKLARDI

  • Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristlerin TSK unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgeye yaklaşan teröristlerin İHA’lar tarafından tespit edilmesinin ardından harekete geçildi. Teröristleri anbean takip eden Mehmetçik, yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.

SÖZDE YÖNETİCİ DE VAR

Kara ateş destek vasıtalarının da görev aldığı operasyon sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta katıldığı Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış töreninde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 1 Ocak’tan itibaren 1631 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Abone Ol Google News
Cezayirde yangın faciası

Cezayir'de yangın faciası

Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti.
Çanakkalede insansız helikopter düştü

Çanakkale'de insansız helikopter düştü

​Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.
İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

​Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.