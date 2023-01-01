İhbarı alan polisler evi ablukaya aldı: Uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba' yurt dışına kaçarken yakalandı

'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan
Ev hapsi kararıyla 15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan yurt dışına kaçmaya çalışırken Büyükçekmece'de gözaltına alındı. Bignan çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.
İhbarı alan polisler evi ablukaya aldı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı. 15 Eylül Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.