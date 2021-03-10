Gündem İhraç edilen CHPlilerden Cihangir İslam tepkisi
POLİTİKA

İhraç edilen CHP'lilerden Cihangir İslam tepkisi

Saadet Partisi’nden istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Cihangir İslam’ın CHP’ye katılmasına partililer öfkeli. Eski CHP vekili Mengü’nün “İslam’a rozet takılması bize bu partiden gidin demek” açıklamasının ardından CNN Türk boykotunu deldikleri için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de duydukları rahatsızlıkları gizlemedi. Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk’e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cihangir İslam'a rozetini taktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cihangir İslam'a rozetini taktı.

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti. Cihangir İslam, önceki gün istifalar sonrası vekil sayısı düşen CHP’ye katılmış, rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM’de takılmıştı.

“Bize bu partiden gidin diyorlar”

İslam’ın CHP’ye katılması ve rozetini Kılıçdaroğlu’nun taktığı görüntüler, CHP’lileri öfkelendirdi. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini “Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum” diyerek dile getirdi.

CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıktıktan sonra ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de Mengü gibi tepkilerini gizlemedi.

"Partinin genetiği değiştirildi omurga yok"

Kocasakal, “Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk’e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor. Atatürkçülere, ulusalcılara, altı oka tahliye ve tasfiye. Hormon takviyesiyle Partinin genetiğinin değiştirilmesi. İşte yeni CHP dedikleri bu: İdeoloji yok, çizgi yok, ilke yok, omurga ve tutarlılık yok, Partiye fikri ve genetik aidiyet, bağlılık yok, Partinin programına ve tüzüğüne uymak yok” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

İrem Çiçek ise FETÖ’nün ‘Balyoz kumpasına’ Cihangir İslam’ın verdiği desteğe dair ekran görüntüsünü paylaşarak “İyi geceler” notunu düştü.

İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor
GÜNDEM
İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor

Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
GÜNDEM
Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

CHP'de Cihangir İslam çatlağı: Bize bu partiden gidin diyorlar
GÜNDEM
CHP'de Cihangir İslam çatlağı: Bize bu partiden gidin diyorlar
Abone Ol Google News
Enerji içeceği yine öldürdü

Enerji içeceği yine öldürdü

​15 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu.
Doktor nedir bilmiyorum

'Doktor nedir bilmiyorum'

​101 yaşında her işini kendi yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Turuncu renkte olan birçok ilde kırmızı alarm verildi.

Denetime damgasını vurdu

Denetime damgasını vurdu

Vali ile öğrenciler arasında gülümseten Müslüm Gürses diyaloğu.

​Zemini bozuk olan kulüplere yaptırım uygulanacak.

​Aşı ekibini gören Sıddık dede hüngür hüngür ağladı.

Bölücüleri bine böleceğiz

Bölücüleri bine böleceğiz

​Evlat nöbetindeki ailelerden teröre lanet yürüyüşü.

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan yeni hamle.

​Paketin detaylarını Erdoğan açıklayacak.
Uber bu sözlerle duyurdu: Merhaba Ankara
Ekonomi

Uber bu sözlerle duyurdu: Merhaba Ankara

Bir dönem sarı taksilerle yaşanan gerilimlerden dolayı tartışmalara neden olan Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli kaldırılmıştı. İstinaf mahkemesi geçtiğimiz aylarda verdiği kararda Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti Şirket, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı.
Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti
Gündem

Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, kent merkezindeki denetimlere katıldı. Vali Aydoğdu'nun, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetiminde bulunduğu sırada karşılaştığı liseli kız öğrencilerle "Müslüm Gürses" diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetiminde bulunduğu sırada karşılaştığı liseli kız öğrencilerle "Müslüm Gürses" diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.
Mağduriyet üstüne mağduriyet: Hem ölümden döndü hem davalık oldu
Gündem

Mağduriyet üstüne mağduriyet: Hem ölümden döndü hem davalık oldu

Bingöl'de, 3 çocuk annesi Emine Eles (45), Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kanser tedavisi gören eşinin işlemleri için giderken, Cengiz Dikici'nin otomobille çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede bir süre tedavi gören Eles, Dikici'den şikayetçi olmadı. Kazanın ardından Dikici, Eles hakkında dava açıp, aracın hasar bedeli olan 13 bin 277 lirayı ödemesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.