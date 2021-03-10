İhraç edilen CHP'lilerden Cihangir İslam tepkisi

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden milletvekili seçilen, daha sonra Saadet Partisi’ne katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etmişti. Cihangir İslam, önceki gün istifalar sonrası vekil sayısı düşen CHP’ye katılmış, rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM’de takılmıştı.

“Bize bu partiden gidin diyorlar”

İslam’ın CHP’ye katılması ve rozetini Kılıçdaroğlu’nun taktığı görüntüler, CHP’lileri öfkelendirdi. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini “Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum” diyerek dile getirdi.

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CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıktıktan sonra ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de Mengü gibi tepkilerini gizlemedi.

"Partinin genetiği değiştirildi omurga yok"

Kocasakal, “Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk’e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor. Atatürkçülere, ulusalcılara, altı oka tahliye ve tasfiye. Hormon takviyesiyle Partinin genetiğinin değiştirilmesi. İşte yeni CHP dedikleri bu: İdeoloji yok, çizgi yok, ilke yok, omurga ve tutarlılık yok, Partiye fikri ve genetik aidiyet, bağlılık yok, Partinin programına ve tüzüğüne uymak yok” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

İrem Çiçek ise FETÖ’nün ‘Balyoz kumpasına’ Cihangir İslam’ın verdiği desteğe dair ekran görüntüsünü paylaşarak “İyi geceler” notunu düştü.

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GÜNDEM İstifalar sonrası CHP çareyi vekil transferinde buldu: Cihangir İslam geri dönüyor

GÜNDEM Cihangir İslam CHP’ye katıldı: Rozetini Kılıçdaroğlu taktı