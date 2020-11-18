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Gündem İhracı istenen CHPli eski başkandan Kılıçdaroğluna 9 seçim kaybettin eleştirisi
POLİTİKA

İhracı istenen CHP'li eski başkandan Kılıçdaroğlu'na '9 seçim kaybettin' eleştirisi

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için ‘kayıp ilanı’ vermesinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Futbol benzetmesi yapan Kalınomuz, "Bir futbolcu bir maçta penaltı kaçırdı diye kulüpten kovulmaz. Ama bir teknik direktör üst üste 9 maç kaybederse o kulüpten derhal kovulur" dedi.

Haber Merkezi İHA
Barkan Kalınomuz ve Kemal Kılıçdaroğlu
Barkan Kalınomuz ve Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın teşkilatlanmasında ‘Kayıp ilanı’ gerilimi yaşanıyor.

CHP eski il başkanlarından Baran Kalınomuz, mevcut İl Başkanı Ali Çankır için ‘Kayıp İlanı’ başlığı altında bir paylaşım yaptı. Kalınomuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • “45 yaşlarında, 170 boylarında, esmer, tıknaz,85 kilo civarında siyah gözlü, az yakışıklı CHP Aydın Başkanı aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel Merkezine bildirmeleri önemle rica olunur”

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Disiplin kuruluna sevk edildi

Kalınomuz, bu sözlerinin ardından kesin ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kalınomuz, "Bundan sonra mücadele edeceğim cephenin ne kadar genişleyeceğini tahmin bile edemezsiniz. Neler anlatacağımı da tahmin bile edemezsiniz. Hodri meydan. Herkes ama herkes nasibini alacak. Bakalım neler olacak neler" dedi.

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“CHP liderini takımdan kovulması gereken teknik direktöre benzetti”

Kalınomuz, açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

  • "Bir futbolcu bir maçta penaltı kaçırdı diye kulüpten kovulmaz. Ama bir teknik direktör üst üste 9 maç kaybederse o kulüpten derhal kovulur. Hala daha teknik direktör olarak kalması isteniyorsa ya umursamazlık vardır, ya takıma ihanet vardır, ya da iş bilmezlik vardır. Takım küme düşer. Bu durum da zeka sorunu ile açıklanabilir."

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