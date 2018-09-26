Gündem İki askerimizin şehit edilmesi olayına karışan 3 hain yakalandı
ŞANLIURFA

İki askerimizin şehit edilmesi olayına karışan 3 hain yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Zeytin Dalı Harekatı esnasında Afrin'de 2 askerimizin şehit edildiği saldırıda yer alan terörist ile teröriste yardım ettikleri belirlenen örgüt üyesi 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edildiği saldırıda yer alan ve Türkiye'de eylem hazırlığında olan bir terörist ile teröriste yardım ettikleri belirlenen örgüt üyesi 3 kişi yakalandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü PKK/PYD üyesi olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen K.G. isimli terörist yakalandı. K.G. emniyetteki sorgusunda, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Cinderes bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla örgüt üyeleri arasında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin ise şehit olduğu çatışmada yer aldığını itiraf etti.

Terör örgütü üyesi K.G'nin ayrıca eylem planı için bugün Şanlıurfa'dan yola çıkarak İstanbul Ümraniye'ye gitmeyi planladığı da tespit edildi.

K.G'nin ifadeleri doğrultusunda kendisine yardım ve yataklık eden birisi kadın 3 örgüt üyesi daha operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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