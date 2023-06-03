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İki Bakan göreve devam ediyor: Bakanlar Koca ve Ersoy yeni kabinede de yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde birlikte çalışacağı isimler arasında eski kabineden iki isim de yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy göreve devam ediyor.

22:47 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç döneminde birlikte çalışacağı isimler arasında eski kabineden iki isim de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında Ersoy göreve devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görevine devam edecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu güvene layık olmak üzere ülke ve millet için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde Bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Koca'da yeni kabinede yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki döneminde de Sağlık Bakanı olarak yer alan Fahrettin Koca'ya Türkiye Yüzyılı'nda yine sağlık emanet edildi. Bakan Koca görevine devam eden ikinci isim oldu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür."


#Fahrettin Koca
#Mehmet Nuri Ersoy
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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