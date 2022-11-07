İki il arasında ulaşım 25 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabı üzerinden bugün Kars'ta hizmete açılacak olan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarının görsellerini paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kars - Erzurum arasında, Yolculuk süresini 46 dk'dan 25 dk'ya indiren Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarını bugün hizmete açıyoruz. Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor!" ifadeleri kullandı.
Kars - Erzurum arasında;
Yolculuk süresini 46 dk'dan 25 dk'ya indiren Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarını bugün hizmete açıyoruz.
Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor!
🕛 12:00
📍 Kars pic.twitter.com/FsdtwWOyhk
Kars - Erzurum arasında;