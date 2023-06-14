İki ilde eş zamanlı PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı baskın düzenledi.