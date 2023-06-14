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İki ilde eş zamanlı PKK ve DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Bursa ve Kayseri'de, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda 21 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

10:50 . 14/06/2023 Çarşamba
DHA
Bursa ve Kayseri'de PKK/YPG ve DEAŞ operasyonu.

Bursa ve Kayseri'de PKK/YPG ve DEAŞ operasyonu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 PKK/KCK-YPG ve 12 DEAŞ üyesinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıklarını tespit etti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Bursa ve Kayseri'de eş zamanlı baskın düzenledi.


Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 24 şüpheliden 20'si Bursa'da, biri Kayseri'de yakalandı.

Gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


#DEAŞ
#Bursa
#Kayseri
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