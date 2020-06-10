İki kardeş, Cumhurbaşkanı'ndan istedikler tavşana kavuştu

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İYİ Parti lideri Akşener grup toplantısında CHP'li Berberoğlu ve HDP'li isimlerin tutuklanmasını es geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, koronavirüs sürecinin ardından ilk kez grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Akşener, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu'na ve HDP'li isimlere ilişkin hiçbir ifade kullanmadı.