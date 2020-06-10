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Gündem İki kardeş, Cumhurbaşkanından istedikler tavşana kavuştu
AYDİN

İki kardeş, Cumhurbaşkanı'ndan istedikler tavşana kavuştu

İki kardeş, Cumhurbaşkanı'ndan istedikler tavşana kavuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Mehmet Arslan (13) kardeşiyle birlikte CİMER'e başvurarak, Cumhurbaşkanı'ndan tavşan istedi. Durumdan haberdar olan yetkililer bu talebi yerine getirirken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti.
Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti.

Aydın Nazilli'de, 5 Eylül Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Aslan, kardeşi Eymen (4) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla tavşan istedi.

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Bunun üzerine harekete geçen Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti.

Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti.

Mehmet Aslan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Koronavirüs nedeniyle kardeşim Eymen ile sokağa çıkamıyoruz. Tavşanımızın olmasını çok istiyorduk. Hayvanları çok seviyoruz. Evimizde kuşumuz ve balığımız vardı. Tavşan için CİMER'e başvuruda bulunarak, Cumhurbaşkanımızdan kardeşim Eymen ile bana bir tavşan gönderilmesini istedik. Çok kısa bir süre içerisinde başvurumuz kabul olmuş. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."
Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti.
Nazilli Vefa ekipleri, temin ettikleri tavşanı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ın evine giderek teslim etti.

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