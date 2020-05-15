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Koronavirüs 5 milyon haneye destek Vefa ekipleri herkesin ihtiyaçlarını karşılıyor
TÜRKİYE

5 milyon haneye destek: Vefa ekipleri herkesin ihtiyaçlarını karşılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor. Vefa timleri, 53 günde 112, 155 ve 156’dan gelen 5 milyon 674 bin 281 ihtiyaç talebini karşıladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Vefa timleri, 53 günde 112, 155 ve 156’dan gelen 5 milyon 674 bin 281 ihtiyaç talebini karşıladı.
Vefa timleri, 53 günde 112, 155 ve 156’dan gelen 5 milyon 674 bin 281 ihtiyaç talebini karşıladı.

29 Mart’tan bu yana Vefa İletişim Sistemi üzerinden seyahat izin belgesi için 1 milyon 980 bin 795 başvuru yapıldığı bunlardan 806 bin 767’sinin onaylandığı bildirildi. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386’sı tedavi amaçlı olduğu belirtildi. Çaykur’a bağlı çay üreticileri/müstahsilleri, 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartıyla seyahat edebilecek. E-Devlet ve e-başvuru sistemleri ile ALO 199 Vefa İletişim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek başvurulan dün saat 09.00 itibariyle başladı.

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