5 milyon haneye destek: Vefa ekipleri herkesin ihtiyaçlarını karşılıyor

29 Mart’tan bu yana Vefa İletişim Sistemi üzerinden seyahat izin belgesi için 1 milyon 980 bin 795 başvuru yapıldığı bunlardan 806 bin 767’sinin onaylandığı bildirildi. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386’sı tedavi amaçlı olduğu belirtildi. Çaykur’a bağlı çay üreticileri/müstahsilleri, 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartıyla seyahat edebilecek. E-Devlet ve e-başvuru sistemleri ile ALO 199 Vefa İletişim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek başvurulan dün saat 09.00 itibariyle başladı.

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