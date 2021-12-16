İki milyon lira ödülle aranıyordu: Yeşil kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kaldırıma çarpan motokurye havada taklalar attı

Şişli'de hızla sokağa giren iki motosiklet sürücüsünden biri kaldırma çarparak kaza yaptı. Yanındaki motosikletin de kazaya karışması ve iki kuryenin takla atarak yere düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.