İki milyon TL’ye yakın tazminat ödemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu: Kaybettiğim hiçbir dava yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi.

"Kazandığınız dava var mı?" diye soruldu

Temasları esnasında Kılıçdaroğlu’na, "Hakkınızda açılan davalarda kazandığınız var mı?" sorusu yöneltildi.

Kılıçdaroğlu, bu soruya "Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir dava yok. Davaları haklı olduğum için kazanıyorum” cevabını verdi.

Temmuz 2020 itibariyle 26 kez mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana hakkında açılan davalarda, Temmuz 2020 itibariyle 26 kez tazminat ödemeye mahkum edildi.

Tazminat beledi 2 milyon liraya yakın

CHP Genel Başkanının ödediği tazminat bedeli ise 1 milyon 950 bin TL’ye ulaştı.

Tazminatlar için fon oluşturuldu

CHP TBMM Grubu, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararı almıştı.

REKLAM

GÜNDEM Kılıçdaroğlu 1 milyon liradan fazla tazminat kaybetti