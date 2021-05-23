Gündem İki minibüste balık istifi taşınan 74 kaçak göçmen yakalandı
OSMANİYE

İki minibüste balık istifi taşınan 74 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de polisin durdurduğu 14 yolcu kapasiteli iki minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan minibüs sürücüleri M.K (42) ve M. E.K.’ye (35), toplam 139 bin 934 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
İki minibüste balık istifi taşınan 74 kaçak göçmen yakalandı
Kötü şartlarda yolculuk yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleri bulunmayan göçmenlere polis tarafından maske ve yemek dağıtıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün E-90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. 14 yolcu kapasiteli minibüslerden üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 74 göçmen indirildi.

6'sı Pakistan, 2'si bebek 68’i Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan göçmenlerin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla İran’dan girdikleri belirlendi. Kötü şartlarda yolculuk yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleri bulunmayan göçmenlere polis tarafından maske ve yemek dağıtıldı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, onları Diyarbakır'dan getirdikleri tespit edilen minibüs sürücüleri M.K. ile M.E.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.K. ile M.E.K.’ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında toplam 139 bin 934 TL ceza kesildi.

Abone Ol Google News
700 bin işçiyi ilgilendiriyor

700 bin işçiyi ilgilendiriyor

Kamu işçilerinin gözü bu zam pazarlığında.
Ne yapacağımızı bilmiyoruz

'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

​İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli evsiz kaldı.
Şaşmayan pusula: Akif Emre

Metrobüste 'saygısızlık yapıyorsun' kavgası.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​120 milyon doz aşı temini için yapılan anlaşmalar bilim insanlarını umutlandırdı.

CHP'li Özkan'dan 10 seçim kaybeden genel başkanı için iddialı açıklama.

​FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.