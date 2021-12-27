İki şehirde pitbull saldırısı: Üç çocuk yaralandı

Gaziantep’te pitbull saldırısının yankıları sürerken, yeni haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Denizli ve İstanbul’daki saldırılarda 3 çocuk yaralandı. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İlk saldırı haberi sabah saatlerinde Denizli’den geldi. Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi’nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu M.A’yı (24) gözaltına aldı. Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.

İKİ ÇOCUK YARALANDI

Bir diğer saldırı ise Sultangazi’de meydana geldi. Pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis pitbullu halı sahaya hapsetti. Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü. Polisin çalışmaları sürüyor.

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Armin Darban Jafeti