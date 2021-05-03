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Gündem İki yaşındaki Selimin mucize kurtuluşu Altıncı kattan otomobilin ön koltuğuna düştü
İSTANBUL

İki yaşındaki Selim'in mucize kurtuluşu: Altıncı kattan otomobilin ön koltuğuna düştü

Sultangazi'de 6. kattan düşen 2 yaşındaki Selim Karagöz isimli çocuk, park halindeki otomobilin ön camından koltuğunun üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun dedesi Faik Karagöz, "6. kattan düşüp önce cama çarpıyor sonra koltuğun üzerine düşüyor. Burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'ın büyük bir hikmeti" dedi.

Haber Merkezi DHA
İki yaşındaki Selimin mucize kurtuluşu: Altıncı kattan otomobilin ön koltuğuna düştü
Küçük çocuğunun üzerine düştüğü aracın camı böyle tuzla buz oldu.

Olay, İstanbul sultangazi Esentepe mahallesinde geçtiğimiz cuma günü 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Selim Karagöz, 6. katta çıktığı sehpa üzerinden dengesini kaybederek, park halindeki otomobil ön camına çarpıp camı kırarak, otomobilin ön yan koltuğunun üzerine düştü.

HEMEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşlar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Selim Karagöz tedavisinin ardından normal servise alındı. Mucizevi bir şekilde kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOMŞULAR GÖRÜP HABER VERMİŞ

Çocuğun dedesi Faik Karagöz, "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor.

Bu Allah'ın büyük bir hikmeti.

Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor. Ben camide Cuma Namazı kılacaktım. Gelinim telefon açtı bende geldim. Şu anda durumu çok iyi. Yoğun bakıma alınmıştı 24 saat sonra çıktı. Şu anda serviste şu anda çok iyi maşallah.

Cuma günü hürmetine, ramazan ayı hürmetine Allah bize bağışladı.

Altan kattan aşağı düşüyor burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'u teâlâ sanki onu meleklerle onu oraya bırakıyor" dedi.

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"MASANIN ÜZERİNE TIRMANIP KENDİNİ AŞAĞIDA BULUYOR"

Bebeğin düştüğü binanın sakinlerinden Ali Efe Baytemur ise, "Balkonun hemen önüne masa koymuşlar. Küçük çocuk nerden bilsin, masanın üzerine tırmanıp kendini aşağıda bulmuş. Arabanın üzerine düşüyor.

Kimi kabloya takıp düştü diyor, kimi direk aşağıya düştü diyor. Sonrasında inşaatta çalışan arkadaşlar vardı arabaya alıp götürdü. Tedavi süreci başladı" ifadesi kullanıldı.

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Sokakta esnaf olan Halil Biltek de, "Çocuk şoktaydı kafasında birkaç çizik vardı camlardan dolayı başka da bir şeyi yoktu. Arabanın camına çarpıp arabanın içine koltuğa düşmüş" dedi.

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Paramparça olan araçta mucize kurtuluş: Bebek koltuğu 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı
FOTOĞRAF 17
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Anltaya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi istikametinden gelip Kasaplar Mahallesi istikametine seyir eden Ramazan Dimez’in kullandığı 07 LEL 41 plakalı otomobile, Erdoğan Topal’ın kullandığı 27 AAZ 38 plakalı otomobil yandan çarptı.
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07 LEL 41 plakalı otomobil, çapmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre rampa yukarı gittikten sonra bir apartmanın bahçe kapısında durabildi.
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Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücüler Ramazan Dimez ve Erdoğan Topal ile yolcu olarak bulunan Nurgül Dinez ile Elif Barka yaralandı. Anne ve babasıyla birlikte 07 LEL 41 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki Melek Dimez ise bebek koltuğunda oturması ve emniyet kemeri bağlı olması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
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Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralıların yardımına da mahalle sakinleri koştu.
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Sokaklarında kazasız gün geçmediğini belirten mahalle sakinleri, araçtan çıkarıp sandalyeye oturttukları yaralılara su verdi.
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Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Paramparça olan araçta mucize kurtuluş: Bebek koltuğu 3 yaşındaki çocuğu hayata bağladı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinde bulunan 3 yaşındaki çocuk ise kazayı bebek koltuğu ve emniyet kemeri sayesinde burnu dahi kanamadan atlattı.


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