İkna edilip örgütten kaçan PKK'lı teröristler teslim oldu

HDP'nin siyasi ortağı olan CHP'nin terörist cenazelerinde boy göstermesiyle bilinen vekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında fezleke süreci devam eden Tanrıkulu hakkında Bakan Tunç dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, teknik çalışmanın tamamlanmasının hemen ardından fezlekenin en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderileceğini ifade etti.