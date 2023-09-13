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CHP'li Tanrıkulu TSK'ya alçak iftiralarda bulunmuştu: Bakan Tunç 'En kısa sürede' diyerek duyurdu

HDP'nin siyasi ortağı olan CHP'nin terörist cenazelerinde boy göstermesiyle bilinen vekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında fezleke süreci devam eden Tanrıkulu hakkında Bakan Tunç dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, teknik çalışmanın tamamlanmasının hemen ardından fezlekenin en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderileceğini ifade etti.

Seren Som
15:04 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Arşiv)

CHP'li Sezgin Tanrıkulu - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Arşiv)

Terörist cenazelerine katılıp, savunma sanayii alanında üretilen yerli ve milli silahları hedef alarak her fırsatta Türk devletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kin kusan CHP'li Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TSK'ya yönelik alçak iftirada bulunmuştu. Tanrıkulu'nun TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne sürdüğü sözlerinin yankıları sürüyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

'En kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderilecek'

CHP'li Tanrıkulu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında fezleke süreci devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin bilgileri TRT Haber'e anlattı.

Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, teknik çalışmanın tamamlanmasının hemen ardından fezlekenin en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderileceğini söyledi.

Fezleke iki suçtan düzenleniyor

Tunç, fezlekenin Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından düzenlendiğini belirtti.


CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Tanrıkulu hakkındaki süreç nasıl işleyecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında işleyecek süreci geçtiğimiz günlerde şöyle aktarmıştı:

  • "Hakkındaki fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclis'in takdirindedir."

Bakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı'na iletilecek

Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.

Adalet Bakanlığı'ndaki çalışmanın hemen ardından ise Cumhurbaşkanlığı'na iletilecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra ise 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte süreç Meclis'te ele alınacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

CHP'den ihraç edilecek mi?

Gazeteci Deniz Gürel, geçtiğimiz günlerde Sezgin Tanrıkulu’nun CHP’den ihraç edilip edilmeyeceğine dair CHP kaynaklarından edindiği kulis bilgisini paylaşmıştı.

Gürel, “CHP'li kaynaklar Parti Meclisi'nde Tanrıkulu'nun ihracını isteyen bir kesim olduğunu söylese de büyük bir bölümü ihraç kararının çıkmayacağı yönünde düşünceye sahip” dedi.

'Tanrıkulu MYK’da hiç gündeme gelmedi: Parti Meclisinde görüşülecek'

Deniz Gürel
“Sezgin Tanrıkulu ve EOKA fotoğrafı konusu MYK’da hiç gündeme gelmedi, ‘Niye gelmedi?’ diye sorduk ‘Bu parti meclisinin konusu’ dendi. Ayın 24’ündeki parti meclisinde Sezgin Tanrıkulu’nun sürecinin nasıl işleyeceğini göreceğiz. CHP Genel Merkezi bu süreçte Sezgin Tanrıkulu'yla hiç diyalog kurmadı çünkü tepkililer hem partiyi hem partinin yetkili organlarını zora düşürdüğünü düşünüyorlar bu açıklamalarıyla. CHP'li kaynaklar 'hepimizi zor durumda bıraktı' diyor. CHP'li kaynaklar Parti Meclisi'nde Tanrıkulu'nun ihracını isteyen bir kesim olduğunu söylese de büyük bir bölümü ihraç kararının çıkmayacağı yönünde düşünceye sahip.”
ifadelerini kullandı.

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.


#Sezgin Tanrıkulu
#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#CHP
#TSK
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