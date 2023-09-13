CHP'li Tanrıkulu TSK'ya alçak iftiralarda bulunmuştu: Bakan Tunç 'En kısa sürede' diyerek duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Arşiv)
Terörist cenazelerine katılıp, savunma sanayii alanında üretilen yerli ve milli silahları hedef alarak her fırsatta Türk devletine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kin kusan CHP'li Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TSK'ya yönelik alçak iftirada bulunmuştu. Tanrıkulu'nun TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne sürdüğü sözlerinin yankıları sürüyor.
'En kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderilecek'
CHP'li Tanrıkulu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında fezleke süreci devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin bilgileri TRT Haber'e anlattı.
Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, teknik çalışmanın tamamlanmasının hemen ardından fezlekenin en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderileceğini söyledi.
Fezleke iki suçtan düzenleniyor
Tunç, fezlekenin Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından düzenlendiğini belirtti.
Tanrıkulu hakkındaki süreç nasıl işleyecek?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında işleyecek süreci geçtiğimiz günlerde şöyle aktarmıştı:
- "Hakkındaki fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreçte orası tabii ki Meclis'in takdirindedir."
Bakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı'na iletilecek
Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı'na gönderilecek.
Adalet Bakanlığı'ndaki çalışmanın hemen ardından ise Cumhurbaşkanlığı'na iletilecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra ise 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte süreç Meclis'te ele alınacak.
CHP'den ihraç edilecek mi?
Gazeteci Deniz Gürel, geçtiğimiz günlerde Sezgin Tanrıkulu’nun CHP’den ihraç edilip edilmeyeceğine dair CHP kaynaklarından edindiği kulis bilgisini paylaşmıştı.
Gürel, “CHP'li kaynaklar Parti Meclisi'nde Tanrıkulu'nun ihracını isteyen bir kesim olduğunu söylese de büyük bir bölümü ihraç kararının çıkmayacağı yönünde düşünceye sahip” dedi.