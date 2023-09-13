CHP'li Tanrıkulu TSK'ya alçak iftiralarda bulunmuştu: Bakan Tunç 'En kısa sürede' diyerek duyurdu

“Sezgin Tanrıkulu ve EOKA fotoğrafı konusu MYK’da hiç gündeme gelmedi, ‘Niye gelmedi?’ diye sorduk ‘Bu parti meclisinin konusu’ dendi. Ayın 24’ündeki parti meclisinde Sezgin Tanrıkulu’nun sürecinin nasıl işleyeceğini göreceğiz. CHP Genel Merkezi bu süreçte Sezgin Tanrıkulu'yla hiç diyalog kurmadı çünkü tepkililer hem partiyi hem partinin yetkili organlarını zora düşürdüğünü düşünüyorlar bu açıklamalarıyla. CHP'li kaynaklar 'hepimizi zor durumda bıraktı' diyor. CHP'li kaynaklar Parti Meclisi'nde Tanrıkulu'nun ihracını isteyen bir kesim olduğunu söylese de büyük bir bölümü ihraç kararının çıkmayacağı yönünde düşünceye sahip.”