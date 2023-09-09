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TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.

14:28 . 9/09/2023 samedi
Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kendisine tepki gösterenleri hedef aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kendisine tepki gösterenleri hedef aldı.

CHP'nin terörist cenazelerinde boy gösteren Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etti.

TSK'ya çirkin iftira

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız."

Kendisine tepki gösterenleri hedef aldı

CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki çeken sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kendisini eleştirenleri hedef alan Tanrıkulu, şu sözlerle pişkin bir savunmada bulundu:

Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan / yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım.
Günü geldiğinde aman “Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin” vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin.




#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#TSK
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