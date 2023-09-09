TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kendisine tepki gösterenleri hedef aldı.
CHP'nin terörist cenazelerinde boy gösteren Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etti.
TSK'ya çirkin iftira
Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:
Kendisine tepki gösterenleri hedef aldı
CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki çeken sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kendisini eleştirenleri hedef alan Tanrıkulu, şu sözlerle pişkin bir savunmada bulundu: