Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
TSK'ya iftira atmıştı
TV100'de yayınlanan bir programın canlı yayınına telefonla bağlanan Sezgin Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etmişti.
Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını ileri sürmüştü.