Ümit Özlale - Yüksel Taşkın
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimi günlerde katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu,
"TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı
" diye konuştu. Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız"
dedi.
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Türk ordusunu skandal ifadelerle hedef alan Tanrıkulu'na arka çıktı.
"Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu." diyen Taşkın, "Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir."
dedi.
"İzmir'i bu kişinin temsil etmesi utanç verici"
"İzmir'i bu kişinin temsil etmesi utanç verici"
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ümit Özlale, Türk ordusuna iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na destek açıklaması yapan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'a tepki gösterdi. Özlale,
"İzmir halkını Meclis'te bu kişinin temsil etmesi utanç vericidir.
" dedi.
Özlale X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"İzmir'i temsil etmek için seçilen bu vekilin (!) Şanlı Türk Ordusu'na dil uzatanları savunması kabul edilebilir değildir. İzmir halkını mecliste bu kişinin temsil etmesi utanç vericidir."
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8 dakika önce