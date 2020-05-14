İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

Dünya

Trump'tan valilere 'okulları en yakın zamanda açın' tavsiyesi

ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valileri ile yaptığı toplantı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Başkan Trump, toplantıda valilere koronavirüs salgınına rağmen okulların açılması gerektiğini söyledi. Trump ''65 yaşın üzerindeki öğretmenler kendilerini korumak isteyebilir ama bence okullar kesinlikle en yakın zamanda açılmalı.'' ifadelerini kullandı. Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i özlediğini belirtirken, Çin'e yönelik yaptırım tavsiyelerine de bakacağını ifade etti.