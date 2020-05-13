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Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı Şırnakta gerçekleştirilen operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice’de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler’de az önce 3. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde” ifadelerini kullandı.

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