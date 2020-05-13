İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 23:05 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 23:55 AA