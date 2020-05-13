İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice’de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler’de az önce 3. Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan 5 terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde” ifadelerini kullandı.
Kahramanlar devam ediyor...
Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2️⃣ terörist,
Bestler Dereler'de az önce 3️⃣...
Yurt içinde 5️⃣ terörist daha azaldı.
Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin...
Kahramanlar peşinizde...
Kahramanlar devam ediyor...