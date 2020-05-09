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Gündem Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı
ŞIRNAK

Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı

Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı

Şırnak’ta baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen dağlarda teröristlerin gizlenmesini önlemek amacıyla dört koldan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristler nefes alamıyor.

Haber Merkezi İHA
Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerindeki yayla, mera ve dağlık alanlarda teröristlerin barınma ihtimaline karşı gece gündüz silahlı kuvvetler hava destekli operasyonlara devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde Kato, Marinus, Faraşin ve Hale yaylaları ile Uludere ilçesine bağlı Bestler-Dereler ve Kuzey Irak ile Türkiye sınırları boyunca jandarma komando ve güvenlik korucuları teröristlere nefes aldırmıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Teröristlerin inlerine girilen bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmede, "İnançlıyız, inatçıyız, kararlıyız. Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca bölgede olabileceği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.
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