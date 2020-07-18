İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak

Ayasofya’nın ibadete açılması için geri sayım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz, 24 Temmuz’da eda edilecek. Cuma namazında cemaatle buluşacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar da aralıksız sürüyor.

ÜST KATLARIN DURUMU

Ayasofya Camii’nin giriş bölümü hariç her yerinin halıyla kaplı olacağı öğrenildi. Üst katların, tadilat çalışmalarının devam ettiği için şimdilik ibadete açılmayacağı belirtildi. Kadınlar için girişin solunda özel bir yer oluşturulacak.

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

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CUMA VAKTİ ZİYARET YASAK

Ayasofya Camii sabah namazından yatsı namazına kadar yani 5 vakit açık olacak. İbadet sırasında da cami adabına göre ziyaret gerçekleştirilebilecek. Ancak cuma saatinde ziyaret yapılamayacak.

AYETLER YANSITILACAK

Ayasofya’daki ikona ve resimler ibadet sırasında karartma yöntemiyle kapatılacak. Ancak sadece bu karartma yöntemi uygulanmayacak. Ayrıca namaz ve kıbleye dair ayetler söz konusu karartılmış resimlerin üzerine yansıtılacak.

86 yıl sonra cemaatiyle buluşacak Ayasofya Camii’nde ibadet sırasında karartma uygulanacak ikonaların ve resimlerin üzerine namaz ve kıbleye dair ayetler yansıtılacak.

HUTBENİN KONUSU AYASOFYA

Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonraki ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. 24 Temmuz’daki cuma hutbesinin konusunun ise Ayasofya olacağı ifade edildi.