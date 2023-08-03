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MEB duyurdu: Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

İller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il dışı atama ve tayin sonuçları ilan edildi. Peki İl dışı tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

20:02 . 3/08/2023 Thursday
AA
İller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.

İller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları 3 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçlar MEBBİS ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ise 7 Ağustos olarak duyuruldu.

MAZERETE BAĞLI ATAMA TAKVİMİ

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak.

Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.


#Öğretmen
#Atama
#MEB
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