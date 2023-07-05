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İl Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı: İstanbul'da 6 milyon lira değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplam 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

09:39 . 5/07/2023 Çarşamba
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"10 numara yağ" olarak adlandırılan imalat yerleri tespit edildi.

"10 numara yağ" olarak adlandırılan imalat yerleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, halk dilinde "10 numara yağ" olarak tabir edilen akaryakıt imalatı yapılan yerleri belirledi.


Ekipler, çalışmaların devamında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan şüpheliler, daha sonra serbest bırakıldı.



#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
#Akaryakıt
#kaçakçı
3 saat önce
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