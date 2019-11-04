​İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama.

İstanbul'da onlarca vatandaşı hastanelik eden ıspanak zehirlenmesiyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde medyada yer alan gıda zehirlenmeleri haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80’i taburcu edilmiş olup 28’i ise gözlem altındadır.

GÜNDEM Ispanakta zehirleyen otun sırrı: Bayrampaşa'da bir toptancıdan çıktığı belirlendi

Ispanak zehirlenmesindeki belirtiler

Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız.