İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarına katıldı: Müze olarak kalmalı

Türkiye'nin gündeminde Ayasofya'nın camiye dönüştürülme talimatı var. Canlı yayınında soruları cevaplayan Ortaylı, Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini belirtti.

GÜNDEM MHP Lideri Bahçeli: Ayasofya’dan ezan sesi yükselecek

İlber Ortaylı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Müze kararını, Cumhuriyet hükümetimiz ve ilk Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet karar vermiştir ve bu bu şekilde olacaktır. Uygunu budur. Burada bir takım törenlere lüzum yoktur. Kaldı ki, bir bölümünde ezan da okunuyor, namaz da kılınıyor. Buna itaat etmek zorundayız, bizim kararımızdır, bizim devletimizin kararıdır. Politika aracı yapılmasını doğru bulmuyorum. Bunu karşılayacacak bir gücünüz olması gerekir.

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Kurtuba Camii'ni kiliseye çevirdiler

Efendim bunun örneği var mı? Yok. Kurtuba Camii'ni çevirdiler kiliseye, ortasına bir de katedral inşa ettiler. Berbat bir şey. Tüm yapısını bozdular. Bugün bile kilise olarak devam ediyorlar.

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'Biz İspanyol değiliz'

Biz onlara uymak mecburiyetinde değiliz. Biz İspanyol değiliz. Biz dünya devletiyiz. Kendimizi batı Avrupa'daki bağnaz kitlelerle bir ayarda tutarak hareket edemeyiz. Cumhuriyet hükümetinin 1934'teki kararına itaat etmek zorundayız. Biz güne uyalım. Bazı hareketleri yaptığımız zaman, dünyanın tüm ülkelerinde camilerimiz yapılıyor."