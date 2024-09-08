İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Narin'in canına kast edenlerin hesap vermesi için soruşturmayı takip ediyor

8 yaşındaki Narin'in cesedi dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin ile ilgili umutlu bekleyişini sürdürürken Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Küçük Narin'in cansız bedeni Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde taşla dolu bir çuvalın içerisinde bulundu. Bölge 8 kez aranmış jandarma ekipleri iki gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmalarını derede yoğunlaştırmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı. Savcı ve jandarma cesedin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge...