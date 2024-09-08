İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Narin'in canına kast edenlerin hesap vermesi için soruşturmayı takip ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. İletişim Başkanı Altun mesajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin Güran'ın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiğini söyledi.
Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.
Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…