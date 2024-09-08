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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Narin'in canına kast edenlerin hesap vermesi için soruşturmayı takip ediyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bir çuvalın içinde bulunması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından küçük Narin için bir taziye mesajı yayınladı. Altun mesajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin Güran'ın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

16:06 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Narin Güran için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Narin Güran için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. İletişim Başkanı Altun mesajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin Güran'ın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şu şekilde;

Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.


Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…



Narin'in cesedi nerede bulundu? İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge

8 yaşındaki Narin'in cesedi dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin ile ilgili umutlu bekleyişini sürdürürken Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Küçük Narin'in cansız bedeni Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde taşla dolu bir çuvalın içerisinde bulundu. Bölge 8 kez aranmış jandarma ekipleri iki gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmalarını derede yoğunlaştırmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı. Savcı ve jandarma cesedin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge...

Diyarbakır'dan acı haber: Kayıp Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu. 2 gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmaları derede yoğunlaşmıştı. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belirlenecek. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bedeninin dere kenarında çuval içerisine gizlenmiş şekilde bulunduğunu, üzerinin taşlarla ve çalılarla kapatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Tunç, soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.


#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Narin Güran
#taziye
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