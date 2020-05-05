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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yazıya "Bu hastalıklı zihniyete ve tehditlere karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" ifadeleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da "Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz" tepkisi geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbe ve idam tehditli yazıya sert tepki geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbe ve idam tehditli yazıya sert tepki geldi.

Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

Altun'un paylaşımı kısa sürede büyük destek gördü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Darbe, junta, idam söylemlerinizle tarihin çöplük kutusuna yuvarlanıp gideceksiniz. Erdoğan nefretiyle kahrolacak, kininizde boğulacaksınız. Bu millet sizin hiçbir meşum planınıza geçit vermeyecek. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsade etmeyeceğiz."

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