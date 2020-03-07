Gündem İletişim Başkanı Altun Değişen mülteci politikası uygulanmaya devam edecek
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Değişen mülteci politikası uygulanmaya devam edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki ateşkese ilişkin, ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için gerekenin yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin değişen göçmen politikasına da değinen Altun, "AB, sözlerini tutmadığı için Türkiye de geçtiğimiz günlerde değiştirmiş olduğu mülteci politikasını uygulamaya devam edecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmanın, sivillerin hayatlarının kurtarılacağı ve İdlib'den yeni bir mülteci dalgasının akın etmesinin önleneceği bir ateşkese olanak verdiğini belirtti.

"Bu ateşkesin uygulanması çok büyük önem teşkil ediyor. Daha önceki bütün anlaşmaları ihlal etmiş olan rejimin bunu da ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yapan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin rejimi İdlib'den çıkarmadaki kararlılığını ilettiğine işaret etti.

İletişim Başkanı Altun, rejimin İdlib'den çıkarılmasının daha fazla insani acılar yaşanmasını önleyeceğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, ateşkes ilan edilmesi ve siyasi bir çözüm için atılacak en iyi adımın ne olduğuna karar vermek adına iletişimin sürdürülmesi konularında da hemfikir oldu. Türkiye, Suriye'de istikrar sağlamak için hem Rusya hem de ABD ile birlikte hareket etmeye devam ediyor. Asıl önceliğimiz, başka insanların da yerlerinden edilmesini önlemek ve İdlib'den yeni bir mülteci dalgasının patlak vermesinin önüne geçerek rejimin, sivilleri bölgeden çıkarma girişimlerine son vermektir.

Türkiye, Suriye'deki masum sivilleri ve ulusal güvenliğimizi korumak için bütün askeri araçları kullanacağını göstermiştir. Askerlerimize yönelik herhangi bir saldırıya da rejimin ihlallerine de asla izin vermeyeceğiz. Rejim, insanları öldürerek, sebep olduğu bu felaketten kendine bir çıkış yolu yaratamaz."

Ateşkesin 4 sonucu
GÜNDEM
Ateşkesin 4 sonucu

"Ateşkes, sorunların bittiği anlamına gelmemektedir"

Altun, "Uluslararası toplum, dikkatlerini, bölgemizdeki bu krize vermeli ve ortaya çıkan yükü paylaşmalıdır. Ateşkes, sorunların bittiği anlamına gelmemektedir. Tam tersine, sağlam ve sürdürülebilir uluslararası bir insani müdahaleye ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Sayıları her geçen saat artıyor: Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
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Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.
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Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.
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Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.
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Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.
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Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
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Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
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Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
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Sayıları her geçen saat artıyor: Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor.



Üç milyondan fazla insanın İdlib'de sıkışmış durumda olduğuna dikkati çeken Altun, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa, bölgedeki insani krize kapsamlı ve etkili bir çözüm bulma gerekliliği karşısında harekete geçmelidir. AB, sözlerini tutmadığı için Türkiye de geçtiğimiz günlerde değiştirmiş olduğu mülteci politikasını uygulamaya devam edecektir. AB, Türkiye'ye karşı önlem almaktansa insani krize son vermek adına Türkiye ile iş birliği yapmak için gerekli adımları atmalıdır.

Bu ateşkesin sürdürülmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bununla birlikte, rejimin daha fazla çatışmaya ve istikrarsızlığa neden olacak herhangi bir eylemine de müsaade etmeyeceğiz. Bütün tarafların sözlerini tutmasını ve en kısa sürede siyasi bir çözüm bulunması için çalışmasını bekliyoruz."

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