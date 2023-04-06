İletişim Başkanı Altun: Gençlerimizi ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde girişimci olmak isteyen gençlerle, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' fuarını ziyaret etti.





Altun, 40'ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşunun standının yer aldığı fuar alanında incelemelerde bulundu. Altun, Türkiye'nin 20 yılda yaşadığı büyümede gençlerin ciddi payı olduğunu belirterek, "Gençlerimizin bu zenginleşmeden pay alması; kamunun, devletin en önemli arayışlarından bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bu noktanın altını çizmektedir ki; gençlerimiz Türkiye'nin geldiği bu noktadan en fazla istifade edebilen toplum kesimleri olsun. Zira gençlerimiz bu dönemde imkanlardan faydalandıklarında özgüvenleri artacak, birikimleri artacak ve bu ülkenin geleceğine gençlerimiz çok daha fazla katkı sunacak" diye konuştu.









"Bütün renklilikleri ile değerlendiriyoruz"

Gençleri, sadece geleceğin değil, bugünün de teminatı olarak gördüklerine işaret eden Altun, "Biz gençlerimizi birilerinin düşündüğü gibi ideolojik bir arka bahçe olarak görmüyoruz. Biz gençlerimizi bütün renklilikleri ile bütün sosyolojik farklılıkları ile değerlendiriyoruz. Gençleri bütün yekpare bir toplum kesimi olarak da değerlendirmiyoruz. Zira gençlerimiz farklı toplumsal arka planlardan gelen ve çok geniş bir sosyoloji barındıran toplum kesimleridir. Biz bu zenginlikle gençlerimizi değerlendiriyoruz, ele alıyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz bu potansiyelleriyle bulundukları topluma, bu ülkeye, bu aziz millete katkı sağlasın. Bütün insanlığa katkı sağlasın. Bugün biraz önce stantları gezdik. Stantlarda gerçekten gençlerimizin bugüne kadar özellikle teknoloji üretimi noktasında ne denli büyük gayretler ortaya koyduğunu da mutlulukla müşahede ettik. Gençler bir taraftan bizim onlara sunduğumuz hizmetlerin bir anlamda muhatabı, diğer taraftan da bu hizmetlerin üreticisi. Bu dinamik süreç bizim açımızdan çok mutluluk verici bir durumdur" dedi.









“Gençlerimizi ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz”

Gençleri Türkiye’nin geleceğinin teminatı olarak gördüklerini ifade eden Altun, “Fakat sadece geleceğimizin teminatı olarak görmüyoruz, aynı zamanda bugünümüzün teminatı olarak görüyoruz. Bugünün güçlü Türkiye’sinin teminatı olarak görüyoruz. Biz aynı zamanda gençlerimizi birilerinin düşündüğü gibi bir ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz. Biz gençlerimizi bütün renklilikleri ile bütün sosyolojik farklılıkları ile değerlendiriyoruz. Gençleri yekpare bir toplum kesimi olarak da değerlendirmiyoruz. Gençlerimiz farklı kültürel arka planlardan, farklı toplumsal arka planlardan gelen ve çok geniş bir sosyolojiyi barındıran toplum kesimleridir” ifadelerini kullandı.Fuar, 7 Şubat’ta da devam edecek.











