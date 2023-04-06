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CHP İl Binası'na saldırı iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir

Sarıyer'de bulunan CHP İl Binası'na saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denildi.

13:45 . 6/04/2023 Perşembe
DHA
CHP İstanbul İl Binası

CHP İstanbul İl Binası

Valiliğin açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
"B
ugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

İki adet kovan bulundu

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir."

Akşener'in mermi şovuna Nedim Şener'den tepki: Bir sonraki adımda silahla mı çıkacaksın?
Akşener'in mermi şovuna Nedim Şener'den tepki: Bir sonraki adımda silahla mı çıkacaksın?

Gazeteci Nedim Şener katıldığı televizyon programında, partisinin grup toplantısında kürsüye mermi kovanlarıyla çıkıp yerlere saçan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Akşener'in kafasında hukuken cevaplanması gereken sorular varsa bununla ilgili yapması gerekenin suç duyurusunda bulunmak olduğunun altını çizen Şener, "'Mermiye falso vermişler' diye sarkastik bir dil kullanacağına; silah belli, mermi çekirdekleri incelenmiş o silahtan atıldığı belli. Adam niye yaptığını anlatıyor. 'Yapmadım' da demiyor. Bulundurma ruhsatı olan da bir silah. Hala kafanızda şüphe varsa milletin kürsüsünden 'kim bu raporlara inanır' falan diyeceğine olay yeri inceleme dahil olmak üzere raporlar ellerinde anbean takip ediyorlar. Raporda imzası olanlara inanmıyorsanız suç duyurusunda bulunacakasınız." ifadelerini kullandı. Akşener'in Meclis kürsüsünden avuç avuç mermi atmasına da değinen deneyimli gazeteci, "bu kadar bir ilkelliğe gerek yok. Sen siyaset kavgası yapacaksın diye, 'haydi aslanlarım. Söz mü?' falan... Bir avuç mermiyle çıktın, bir adım sonrası silahla mı çıkacaksın? Bu mudur yani? Mühimmat bu ya. Nasıl bir kafadır bu anlamıyorum ki. Nereden buludun o kadar mermiyi de getirdin bir siyasi parti lideri olarak? O çekirdekler ne arıyor sende? Senin dilini demokrasi olması lazım, hukuk olması lazım. Ben gerçekten anlamıyorum." diye konuştu.

#İstanbul Valiliği
#CHP
#CHP İl Başkanlığı
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