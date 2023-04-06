Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bakanlık tarafından ilan edilen personel alımlarında, 85 bin personel alımından 42 bin 500'ü tamamlandı. Kalan 42 bin 500 kişi içinde kura çekimi yapılacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş ve kadro dağılımına ilişkin detaylar haberimizde.