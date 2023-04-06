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Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi müjdesini Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre, sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak, genel hayata etkili afet durumdan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılacak. Peki Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde neler var?

14:02 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı ek teşvik ödemesi

Sağlık Bakanlığı ek teşvik ödemesi

Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, "Yönetmelik, teşvik ek ödemesi konusunda beklenen uygulamayı getiriyor ve afet bölgesinde görevli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarımızın ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde neler var?

  1. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak, genel hayata etkili afet durumdan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılacak.
  2. Hizmet sunumuna devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği birimleri için genel hayata etkili afetin yaşandığı durumdan önceki son aya ait aile sağlığı merkezi gider ödemesi ödenmeye devam edilecek. Bu birimler, müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam edecek.
  3. Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri bir yıl süreyle uygulanmayacak.
  4. Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanmasına yönelik ilgili maddelere istinaden herhangi bir kesinti yapılmayacak.
  5. Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren 6 ay süreyle uygulanacak. Sağlık Bakanı'nın onayı ile bu süre bir defa olmak üzere uzatılabilecek.
  6. Yönetmelik, 1 Şubat 2023'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı ek teşvik ödemesi
1 saat önce
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