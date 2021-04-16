İletişim Başkanı Altun'dan '128 milyar dolar' açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin 128 milyar doların akıbeti üzerinden yürüttüğü propagandaya, İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yanıt verdi.

Türkiye'nin bundan 4 sene önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih ettiğini ve bunun bir devrim olduğunu vurgulayan Altun, "Türkiye, yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılmış istiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım atmıştır." dedi.

Sistem ile birlikte kuvvetler ayrılığının keskin bir şekilde tesis edildiğini ifade eden Altun, "İdarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başlamış, denge ve denetleme mekanizması daha işler ve aktif hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda büyük bir ivme yakaladığını vurgulayan İletişim Başkanı, "Ülkemiz eğitimden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar birçok devrimi peş peşe gerçekleştirmiştir." dedi.

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"Eski Türkiye'nin özlemi içindeler"

Türkiye'nin büyüme hızından rahatsız olanların iftira ve karalama kampanyasına başladığını belirten Altun, "Türkiye, yapay gündemlerle boğulsun, önünü göremesin istiyorlar. Çamur at, tutmazsa izi kalır diyorlar. Ülkemiz aleyhine ısrarla sürdürdükleri iftiralar kasıtlı bir planın parçası. Eski Türkiye özlemi içinde, kendi imtiyazlarını yeniden kazanmanın derdindeler." paylaşımında bulundu.

Yalan ve iftiralarının boyutunun her geçen biraz daha büyüdüğünü ifade eden Altun, "Son günlerde “128 milyar dolar kayıp” iftirasıyla yalanlarına bambaşka bir boyut kattılar. Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızı sadece görevlerini ifa ettikleri için itibarsızlaştırma yarışına girdiler. Aziz milletimiz uzunca bir zamandır bu zihniyetin hezeyanlarını ve iki yüzlülüğünü hayretle izlemektedir." dedi.

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"Kaybolmuş 1 kuruş yoktur"

CHP yönetiminin yalan söylemekten utanmadığını vurgulayan Altun, "Terör örgütü PKK ile ittifak yapıp vatan millet edebiyatı yapıyorlar. IMF ile otel lobilerinde basılıp milli ekonomi çığırtkanlığı yapıyorlar. Tek merkezden yönetilen kirli kampanyalardan medet umanlara bir kez daha sesleniyoruz; 1- Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur, 2- Hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, aziz milletimizin selameti, ülkemizin birlik ve beraberliği, büyük ve güçlü Türkiye için hiç durmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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