İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa’ya tepki: Terör örgütüne verilen destek sonlandırmalı letişim Başkanı Altun, İngiltere'de YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik başlatılan soruşturma hakkında kararın memnuniyetle karşılandığının altını çizerek, "Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 28 Aralık 2019, 20:29 Son Güncelleme: 28 Aralık 2019, 20:37 İHA